Siparietto Pirlo-Maldini: “Ricordi la telefonata di questa estate?”

TORINO- Simpatico siparietto avvenuto in collegamento a Sky Sport tra Andrea Pirlo e Paolo Maldini. Il dirigente rossonero ha voluto scherzare con l’ex compagno, ricordandogli di una telefonata avvenuta la scorsa estate. Incalzato dalle domande degli opinionisti in studio, l’ex difensore ha poi dichiarato: “L’ho chiamato quest’estate per l’incarico all’Under 23. Ma poi, per batutta, gli dissi: “Non è che stai andando a Torino per la prima squadra?” E lui rispose: “Come fai saperlo?”. Così fui tra i primi a scoprirlo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<