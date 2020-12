Simpatico siparietto Pirlo-Maldini. Il tecnico: “Stai facendo un po’ troppo bene”. Il milanista: “Ricordati la nostra telefonata…”

TORINO – Ai microfoni di Sky Sport, c’è stato un simpatico siparietto tra Andrea Pirlo e Paolo Maldini. Così ha esordito il tecnico bianconero: “Saluto Paolo, gli faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo, sta facendo un po’ troppo bene, quindi spero di rivederlo presto. Il milanista ha così risposto: “Ricordati la nostra telefonata questa estate”. Poi ancora Pirlo: “Sì, sì, me la ricordo”. Nello studio viene chiesto ai due di che telefonata si trattasse, allora risponde Maldini: “No, sono cose nostre. La verità è che l’ho chiamato per complimentarmi per il suo incarico all’Under 23 e come battuta gli ho detto: ma non è che stai andando a Torino per la prima squadra? E lui: Ma come fai a saperlo? Da una battuta è venuta fuori una verità”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<