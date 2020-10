TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per accaparrarsi le prestazioni sportive di Emerson Palmieri. Non solo Juve e Inter, dunque, ma una cosa è certa: l’esterno del Chelsea vorrebbe tornare in Italia a gennaio, paese dove ha giocato con il Palermo, con la Roma e dove ha guadagnato un posto da titolare fisso nell’undici della Nazionale italiana di Mancini.