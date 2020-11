Si continua a lavorare per la risoluzione del contratto di Sarri

TORINO – Ancora all’opera in casa Juventus per sistemare alcune operazioni in uscita: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, si continua a lavorare per la risoluzione del contratto di Maurizio Sarri. L’ex allenatore bianconero è stato esonerato la scorsa estate e continua ad essere stipendiato dalla società bianconera. Il suo compenso è pari a circa 6 milioni di euro netti a stagione. Per ora, il tecnico toscano però non sembra convinto a firmare la rescissione del suo accordo con la Juve, che vorrebbe invece interrompere il rapporto professionale, pagando anche i 2,5 milioni di euro di penale. L’ex Napoli sta aspettando una nuova panchina prima di decidere.