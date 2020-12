Shade: “Derby partita sentita, speriamo si sblocchi Dybala. Sull’intervento di Glik su Giaccherini nel 2012…”

TORINO- Ai microfoni del Corriere di Torino, il noto rapper e tifoso bianconero Shade ha parlato del derby di domani sera: “E’ una partita molto sentita, speriamo che Dybala riesca a sbloccarsi. Negli ultimi anni è stata una partita sbilanciata, ma non mi fido di una squadra come i granata che, contro di noi, tira sempre fuori gli artigli. Ricordo bene l’intervento di Glik su Giaccherini nel 2012: vedendo l’azione la prima volta l’espulsione mi sembrava esagerata, ma nel replay era chiaro il piede a martello, che ha ispirato la canzone “Glik” di Willie (Peyote ndr.). Quest’anno siamo stati penalizzati dagli arbitri. Penso all’espulsione di Chiesa col Crotone o ai tanti fuorigioco fischiati a Morata”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA