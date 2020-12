Serie A, la Lega ha deciso: no alla centralizzazione dei tamponi

TORINO – La Lega di Serie A ha deciso: niente centralizzazione dei tamponi per le squadre, che potranno dunque effettuare in maniera individuale i test per il Covid-19.

L’idea di adottare un’unica sede per processare i tamponi era emersa già alla ripresa del campionato, nel periodo immediatamente successivo al lockdown nazionale, per poi tornare a prendere quota dopo il caos Lazio legato ai test molecolari.

Come riporta “Tuttosport”, però, l’assemblea di Lega ha deciso di accantonare questa ipotesi e di lasciare che siano i singoli club a procedere con l’organizzazione dei test. Scelta, questa, dettata dalle proposte poco convincenti delle aziende erogatrici del servizio, per costi, rapidità e copertura di tutto il territorio nazionale.

