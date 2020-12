Serie A, la classifica aggiornata dopo il ricorso accolto del Napoli

TORINO- Il ricorso del Napoli in merito al 3-0 a tavolino contro la Juve e il punto di penalizzazione, decretati dal Giudice Sportivo, è stato accolto. Una decisione che cambia faccia alla classifica di Serie A, in attesa che la partita venga recuperata. I bianconeri di Pirlo, prima a 27, scendono ora a 24 punti, mantenendo il terzo posto in compagnia proprio dei partenopei e della Roma, con Milan a -7 e Inter a -6:

Milan 31

Inter 30

Juventus 24

Roma 24

Napoli 24

Sassuolo 23

Atalanta 21

Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese 15

Benevento 15

Bologna 14

Cagliari 14

Parma 12

Spezia 11

Fiorentina 11

Genoa 7

Torino 7

Crotone 6

