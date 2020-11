Sergio Ramos non va in conferenza con la Spagna: Juve sullo sfondo?

TORINO – Potrebbero aprirsi nuovi incredibili scenari di mercato nel panorama internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Marca, Sergio Ramos non va in conferenza stampa con la Spagna alla vigilia del match con la Germania. Il difensore e capitano della Roja è al passo d’addio con il Real Madrid e, per questo, potrebbe aver rifiutato di parlare ai microfoni della stampa. Sullo sfondo potrebbe esserci la Juve? Probabile, dato che i bianconeri sembrano aver messo gli occhi su di lui fin da quando le voci del suo no al rinnovo con i Blancos hanno iniziato a circolare.