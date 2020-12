Sentenza Juve-Napoli, Rabiot costretto a scontare un turno di squalifica

TORINO- La decisione del CONI di accogliere il ricorso presentato dal Napoli cambia diverse cose. In primis, azzurri e Juventus sono ora appaiate a quota 24 punti al terzo posto in classifica con la Roma, in attesa di conoscere la data in cui la partita verrà disputata. In casa bianconera c’è poi la grana Rabiot. Il centrocampista francese, espulso contro la Roma, aveva scontato il turno di squalifica proprio nel match non giocato contro la squadra di Gattuso, ma con la nuova decisione sarà costretto a saltare la prossima partita. Non quella di stasera contro la Fiorentina ma quella con l’Udinese del 3 Gennaio, primo appuntamento dopo la sosta natalizia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<