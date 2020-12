Sconcerti: “Dybala via dalla Juve solo se arriva una buona offerta”

TORINO – Su “Calciomercato.com” il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato l’intricata questione che riguarda il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala alla Juventus.

Dopo le parole dell’attaccante argentino e del presidente bianconero, il cronista ha dichiarato: “Il problema della Juve è quello di evitare di perdere Dybala gratis. Se Dybala non rinnova la Juve non mette nulla a bilancio, e perde un potenziale capitale enorme senza avere niente in cambio. Nel caso in cui in questi mesi non dovesse trovarsi alcun accordo, sarebbe da salvare l’indennità della Juventus, che dovrebbe cercare di vendere bene e in fretta l’argentino. Entrambe le parti devono ricavarne un vantaggio: la società vendendo il giocatore ad un buon prezzo – e investendo il denaro in un altro giocatore di qualità – e Dybala andandosene. La Juventus farà partire il suo numero 10, ma a costo che sia pagato bene. Il giocatore, da parte sua, sa che dovrà accettare“.

