Sconcerti: “Credo che la Juve si sia presa del tempo con Paratici”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato del futuro di Fabio Paratici ai microfoni di Teleradiostereo: “Credo che la Juve si sia presa del tempo con Paratici. In questo momento hanno voluto dare un’idea di compattezza. Non sembra una conferma di fiducia, gli hanno lasciato il mercato di gennaio. Credo che Rangnick sia disponibile a prendere la parte tecnica e avere magari un allenatore con cui andare d’accordo… un uomo suo, come Nagelsmann. Se venisse il trainager non si può pensare anche ad Allegri”.