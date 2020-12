Sconcerti: “CR7 non segna quando gioca Chiesa”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato della Juventus.

“È successo qualcosa d’incredibile. Ho visto una pessima Juve, che ha avuto solo qualche momento ma ha avuto tutta la partita per ribaltare il punteggio. Forse è stata presa sotto gamba la sfida contro una Fiorentina cambiata nell’atteggiamento rispetto alle ultime uscite. Ha fatto la partita perfetta la Viola, ma credo che la Juve debba riposarsi, perché è arrivata in fondo ad un tour de force stremata. E forse deve riflettere su quale sia la formazione migliore. Si è confermato che quando gioca Chiesa, Ronaldo non segna. Non è un passo indietro ma un balzo vero, visto che in un giorno ha perso sei punti. Se vincessero Milan e Inter sarebbe ancora peggio”.