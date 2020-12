Sconcerti: “Agnelli ha paura di non poter far cassa con Dybala”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di Paulo Dybala.

“Loro sono disposti a pagarlo di più, ma Dybala stesso deve dare di più: è nel pieno e tra qualche anno calerà. Non c’è ragione che tutto quello che fino ad oggi ha dato a metà debba darlo del tutto in futuro. Ma quello che preoccupa Agnelli non è tanto l’ingaggio di Dybala, quanto il fatto che la sua cessione non possa portargli una lira in cassa”.