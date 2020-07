Sassuolo-Juventus, le pagelle di Angelo Di Livio: Szczesny e Danilo salvano i bianconeri

Sassuolo-Juventus, ecco le pagelle di Angelo Di Livio

SZCZESNY 6,5 – Salva il risultato in più di un’occasione. Con tre veri miracoli è il migliore in campo della Juventus nel primo tempo e probabilmente in tutta la partita. Forse leggermente in ritardo sulla punizione di Berardi, ma praticamente incolpevole sui gol dei neroverdi.

DANILO 6 – Sblocca il risultato con un tiro dalla distanza che aveva cercato nelle ultime uscite. Fornisce un discreto apporto di personalità, mette in campo la cattiveria che stasera è sembrata mancare troppo spesso ai suoi compagni.

DE LIGT 5,5 – Lotta con il fraseggio veloce del Sassuolo prima, e con la spalla che non gli dà tregua poi. Costretto a giocare sul dolore, chiude tutto quel che può. Anche se ovviamente non può dare alla squadra la sicurezza di cui avrebbe bisogno dal suo reparto arretrato.

CHIELLINI 6 – Rientro in campo piuttosto cauto per il capitano, che dopo il lunghissimo stop preferisce affidarsi più all’esperienza che alla grinta. Ancora qualche incertezza dal punto di vista della tenuta fisica, che lo costringe ad abbandonare il campo dopo i primi 45′. (Dal 46′ RUGANI 5– La retroguardia bianconera, con Rugani in campo, perde troppa della sua solidità. Quando le partite si complicano in maniera simile a questa, c’è bisogno di sicurezza, non di chi è palesemente intimorito dall’errore.)

ALEX SANDRO 5,5 – Sottotono il brasiliano: spesso troppo lento nel recupero su Berardi e opaco quando si è trattato di proporre. Il gol del pareggio, trovato su calcio d’angolo, sembra svegliarlo e riesce a concludere la partita in crescendo.

BENTANCUR 5,5 – È il primo, anche se spesso l’unico, uomo del pressing bianconero. Accusa lo spropositato dispendio di energie perdendo moltissima della sua lucidità.

PJANIC 6 – Il lancio di prima intenzione per Higuain è un capolavoro, che a quanto pare gli consente di nascondersi per il resto del tempo. (Dal 57′ RABIOT 6 – Bravo a inserirsi per l’occasione da gol dopo pochi minuti dopo essere entrato in campo, meno a colpire di testa per battere Consigli. Tra i pochissimi bianconeri a dare l’impressione di essere in palla dal punto di vista fisico: il suo apporto migliora nettamente la presenza della Juventus a centrocampo.)

MATUIDI 5 – L’infaticabile campione del mondo, capace di coprire le incursioni di CR7 e tenere alto il baricentro della Juventus, sembra avere parecchi cavalli in meno nel motore.

BERNARDESCHI 5,5 – Rispetta pienamente i dettami di Sarri in fase di non possesso: buoni i raddoppi, anche se leggermente timidi, e i rientri in copertura. Ma impalpabile in fase offensiva. (Dal 62′ DOUGLAS COSTA 6 – Prova a dare i suoi consueti strappi in uscita dalla panchina, ma i risultati stavolta sono alterni.)

HIGUAIN 6 – L’argentino gioca di sponda e la mette sull’astuzia laddove il fisico non sembra assisterlo. Trafigge Consigli su un grande assist di Pjanic e ricorda, anche soltanto per qualche istante, il bomber da record della Serie A. (Dal 57′ DYBALA 6 – Sembra accusare l’ora abbondante trascorsa in panchina, ci mette un po’ per entrare in partita, ma torna ad essere il faro dell’attacco bianconero.)

CRISTIANO RONALDO 5,5 – Costretto per gran parte del primo tempo a predicare nel deserto, prova come al solito a crearsi le sue occasioni. Troppo poco per questa serata, che per il portoghese sarebbe potuta essere quella dell'ennesimo record.