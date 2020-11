Sarri, ora la rescissione è più lontana

TORINO- Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, sarebbero da registrare passi indietro tra Maurizio Sarri e la Juventus per la rescissione del contratto. Il tecnico toscano, esonerato lo scorso agosto, aspetterebbe infatti la chiamata di un top club prima di rimettersi in gioco. Il club bianconero sarebbe così costretto a pagare il resto dello stipendio che spetta all’allenatore in questa stagione, con il rischio di dovergli versare anche dei bonus nel caso in cui la squadra sollevasse qualche trofeo.