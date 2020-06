Sarri: “La squadra ha fatto bene, dopo la Coppa Italia c’è stata una bella reazione. Pjanic? Nessun dubbio sulla sua professionalità”

TORINO- Dopo il successo sul Genoa, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha fatto bene, la palla viaggiava veloce, arrivavamo spesso al tiro e non concedevamo nulla. Poi sono venute fuori tre perle dei singoli, i gol sono stati bellissimi e quindi va bene così. Dopo la delusione della Coppa Italia ci siamo ripresi bene, ma era solo una questione di crescita di condizione fisica. Pjanic? Abbiamo parlato negli ultimi giorni. Aveva fatto 20 giorni sottotono e insieme abbiamo cercato di risolvere la situazione alla causa del suo calo che era più che altro mentale. Sono sicuro che farà bene in questo finale di stagione, lo vedo sereno ed integrato pienamente in squadra, non ho preoccupazioni. Lazio? Non so se i ragazzi sapessero il risultato della partita, ma a fine riscaldamento non ho sentito nessun commento come giusto che sia. Noi pensiamo a noi e ai nostri risultati, senza farci condizionare. Rabiot? Ha giocato bene. In questo periodo sta crescendo, poi è chiaro che ci si aspetti molto da lui e per lui non sia facile. Ha fatto 7 mesi senza giocare, ha cambiato nazione e calcio, ha fatto fatica e poi quando stava facendo bene c’è stata l’interruzione. Ora gli sto dando continuità perchè lo vedo bene. Ronaldo? Cristiano nel primo tempo è andato molto alla conclusione, quindi è stato servito piuttosto bene. Poi ha segnato. Quando decide di muovere la palla velocemente è il più forte di tutti. Sostituzione? Aveva più minuti di tutti nell’ultimo periodo. Ma se lo aspettava, ne abbiamo parlato molto ultimamente e infatti è uscito col sorriso. Coppia con Dybala? Più che altro mi sembra che sappiano come cercarsi. Si sono resi conto che usufruendo l’uno dell’altro è un beneficio. Buffon? Non so se giocherà con il Torino. Gigi ha firmato il rinnovo e quindi ha molte altre partite per battere il record di Maldini”.

