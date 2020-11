TORINO- Ai microfoni del quotidiano portoghese A Bola, il ct lusitano Fernando Santos ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Non c’è nessuno qui nel gruppo che non abbia voglia di scendere in campo. Cristiano è il primo esponente, per fortuna gli altri sono tutti dopo di lui. Vuole giocare ogni singola partita, ogni singolo minuto e ogni singolo secondo, senza mai lasciare nulla”.