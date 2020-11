Sannino svela un retroscena: “Dybala è stato ad un passo dall’Inter”

TORINO – Vengono svelati degli incredibili retroscena di calciomercato sepolti nel passato e che vedono protagonista un giocatore della Juventus. A farlo è Beppe Sannino, ex allenatore del Palermo, che ha avuto tra i suoi calciatori anche Paulo Dybala. Il protagonista di questa storia è proprio la Joya, che sarebbe anche potuto andare in un’altra squadra. Ai microfoni di Mediagol.it, l’ex tecnico dei siciliani ha dichiarato:

“Ho avuto l’argentino per qualche mese e Palermo e già era chiara la sua classe pura e cristallina. Zamparini fece veramente un grande acquisto, portando a termine un’operazione di alto livello. Infatti, Dybala è stato ad un passo dall’Inter, che non voleva farselo sfuggire; tuttavia, il Palermo chiuse la trattativa in maniera brillante. Paulo giocava come centravanti, nonostante non fosse possente fisicamente. Però, con il suo talento riusciva ad essere comunque grande e si capiva benissimo quanto fosse diverso dagli altri giocatori”.