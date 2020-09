TORINO – (ANSA) – “Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po’ di tempo per capire le nuove idee tattiche. A Pirlo faccio un grosso in bocca al lupo affinché possa diventare un tecnico di successo. Però domenica c’è la partita e noi siamo pronti a giocare, a spingere, a lottare per ottenere il massimo”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ai canali ufficiali del club in vista della gara di Torino con la Juventus. (ANSA).