Sala: “Juve? Anche loro sono un pochino in difficoltà…”

TORINO – L'ex giocatore del Torino, Claudio Sala, ha parlato ai microfoni di Toro News circa la partita contro la Juve: "Arriva nel momento meno propizio, sia per noi che per loro. Anche loro sono un pochino in difficoltà, quindi speriamo di sfruttarne le debolezze e riuscire a centrare un obiettivo importante soprattutto per la classifica e per il morale. Uscire sconfitti da questo derby vorrebbe dire rimanere sempre in una zona che è molto pericolosa".