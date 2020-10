Sacchi: “La vittoria della Juve contro la Dinamo? Risultato importante per arrivare al più presto al top”

TORINO – Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato tra le colonne de La Gazzetta dello Sport circa la vittoria della Juve contro la Dinamo in Champions: “La Juventus di Pirlo batte 2 a 0 i generosi ragazzi della Dinamo Kiev. Un risultato importante per arrivare al più presto al top. I bianconeri hanno iniziato l’incontro con prudenza, come consigliavano le molte assenze e un gioco non ancora interiorizzato. Ha segnato due gol il rientrante Morata. L’avversario non era dei più qualificati ma le vittorie in Champions sono dei propellenti importanti per una crescita veloce. Pirlo sta lavorando per dare ai propri giocatori uno stile positivo e coraggioso. Non sottovaluta i valori: desidera dare uno stile di gioco che li guidi a vincere con merito e divertimento. La velocità del progetto dipenderà prima di tutto dalla volontà dei giocatori, poi dalla chiarezza e convinzione del tecnico. La partita ha visto due squadre assai diverse per valori individuali ed esperienza. L’incontro è stato modesto cosi come i ritmi e il pressing”.