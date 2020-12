Sabatini: “Dybala potrebbe finire sul mercato a Gennaio. Gomez…”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell’attuale situazione della Juventus: “Ho visto una bella partita ieri. Ronaldo faticano a toglierlo tutti gli allenatori. C’è da dire che, però, se vuoi vincere non metti Dybala solo negli ultimi 6 minuti. Agnelli ha detto la verità, gi è stato proposto un rinnovo che è stato rifiutato. Ora o la Joya firma o a Gennaio è sul mercato, credo sia in atto questo procedimento. La Juve non può permettersi uno come lui a scadenza. Gomez? Non credo abbia cantato l’inno di proposito, ma se fosse così mi cascherebbero le braccia. Se Dybala dovesse lasciare la Juve, però, sarebbe lui l’uomo giusto per rimpiazzarlo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<