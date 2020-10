Rummenigge: “Stiamo discutendo una possibile riforma della Champions League”

TORINO – L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa una possibile riforma della Champions League: “Non so ancora niente. Ho parlato con il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e nessuno di noi sa nulla, quindi non posso esprimere un’opinione sul fatto che si tratti di un approccio serio o solo di notizie false. Ho detto a Ceferin che siamo molto contenti della Champions League. Al momento è in discussione una riforma e le idee portate dalla Uefa sono interessanti per tutti; per i club, per i fan e per le emittenti televisive. Sembra tutto molto positivo”.