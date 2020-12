Rumenigge smentisce: “Per Dybala niente di vero”

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che si sta muovendo anche per alcune operazioni in uscita. Nelle ultime ore sono arrivate delle smentite su alcune possibili trattative, che riguardavano specialmente il futuro di Paulo Dybala: infatti, l'attaccante argentino è stato accostato a diversi club, tra cui il Bayern Monaco. Sulle colonne di TuttoSport, il presidente del club tedesco Karl-Heinz Rumenigge ha voluto smentire queste voci. L'ex giocatore dell'Inter ha affermato: "Sono giunte anche a me le voci sul futuro di Dybala: posso assicurarvi che non c'è niente di vero. Non abbiamo parlato neanche con il suo procuratore".