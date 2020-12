Rumenigge conferma: “A gennaio Alaba potrà andare dove vuole”

TORINO – Arrivano dalla Germania delle liete notizie per il calciomercato della Juventus, che potrebbe subire un’incredibile impennata. Da diverse settimane, i bianconeri sono sulle tracce di David Alaba, terzino austriaco classe 1992 del Bayern Monaco: il contratto del giocatore con i campioni tedeschi scadrà a fine stagione e lui ha sempre manifestato la volontà di cambiare squadra. Per questo, diversi club hanno messo gli occhi sul calciatore, fiutando il colpo.

Adesso, inoltre, sono arrivate delle importantissime conferme da parte del presidente del Bayern, Karl-Heinz Rumenigge. Secondo quanto riportato dalla rivista Kicker, il numero uno del club campione di Germania e d'Europa, avrebbe affermato: "A gennaio Alaba potrà andare dove vuole. Noi abbiamo provato in ogni modo a trovare un accordo con lui e ci aspettavamo una risposta entro la fine di ottobre. Non ci è stata data e, quasi sicuramente, non cominceremo di nuovo a trattare". In seguito a queste parole, dunque, la Vecchia Signora potrebbe farsi sotto per mettere a segno l'affare Alaba. Tuttavia, dovrà fare i conti con una dura concorrenza, visto il gran numero di squadre interessate all'austriaco.