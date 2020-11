Rossi: “Se la Juve non sottovaluta il Ferencvaros vince la partita”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il ct dell’Ungheria Marco Rossi ha fatto un’analisi tecnica del Ferencvaros, avversario della Juve in Champions stasera: “Dominano in patria, utilizzando un 4-3-3 con tre centrocampisti di fisicità e sostanza. La tecnica non è la loro arma migliore, ma in avanti sanno essere pericolosi con Zubkov e Nguen, anche se i centravanti Boli e Isael non sono male. La Juve non deve sottovalutare l’impegno, con la giusta concentrazione vince”.