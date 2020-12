Ronaldo vs Messi: dal 2018 più gol di Cr7 al Barcellona che di Messi al Real

TORINO- Nella sfida diretta con l’eterno rivale Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ha messo a segno una doppietta. Due gol importanti per il successo della Juve, ma anche per Cr7 per superare in un’altra statistica il numero 10 argentino. Da quando ha lasciato Madrid nell’estate del 2018, il numero 7 portoghese ha segnato più gol (2) al Barcellona di quanti ne abbia fatti la “Pulce” al Real Madrid (a bocca asciutta da due anni ormai). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<