TORINO- Con lo strepitoso gol messo a segno con il Genoa, Cristiano Ronaldo è salito a quota tre nelle tre partite dalla ripresa del campionato dopo il lockdown. Il fenomeno portoghese, anche se non al massimo della forma, sta dando una grande mano alla Juventus verso la conquista del nono scudetto consecutivo. Non bisogna però adagiarsi sugli allori, come dichiarato nel suo ultimo post su Instagram: “Altri tre punti importantissimi! Avanti così”: