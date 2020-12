Ronaldo: “Tre punti importanti, la vittoria di Barcellona ci ha dato fiducia. Champions? Sogniamo di vincere qualcosa di importante”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Ronaldo ha analizzato il 3-1 della Juve ai danni del Genoa: “I numeri non importanto, l’obiettivo è vincere sempre. La partita è stata difficile, sono contento per il record ma l’obiettivo erano i tre punti. Barcellona? Il successo è stato molto importante. Abbiamo trovato fiducia dopo quella gara, venendo a giocare contro il Genoa, che ha fatto una partita difensiva, e ci siamo presi questo risultato. Dopo la Champions è sempre difficile, siamo stanchi e dobbiamo cambiare “il chip”. Il mister ci ha detto quello di cui avevamo bisogno e abbiamo cambiato. Obiettivi? Tutti gli anni l’obiettivo della Juve è vincere tutto. La Champions la può vincere solo una squadra, ma noi sogniamo di vincere qualcosa di importante”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<