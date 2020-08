Ronaldo stanco della Juventus vuole il PSG

TORINO- Stando all’indiscrezione che arriva dalla Francia, di recente l’entourage del giocatore avrebbe dato come «molto probabile» l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un club che secondo France Football «potrebbe essere grande, ma la squadra non è all’altezza». In attesa di possibili sviluppi, per ora c’è solo da registrare la dichiarazione social con cui CR7 ha festeggiato la conquista dello scudetto con la Juventus e dato appuntamento ai tifosi bianconeri alla prossima stagione: «Felice di vincere gli ultimi due dei nove titoli consecutivi in Serie A della Juventus. Sembra facile ma non lo è».

