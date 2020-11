TORINO- Anche contro la Lazio, Cristiano Ronaldo ha trovato la via del gol, andando così a segno in tutte e quattro le prime partite giocate in questo campionato. La rete del fenomeno portoghese non è però bastata alla Juve per portare a casa la vittoria, visto il pareggio-beffa firmato Caicedo. Una situazione che il numero 7 ha commentato sui social: “Testa alta e crediamo nel lavoro che stiamo facendo”: