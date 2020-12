Ronaldo: “Siamo una famiglia vera, forte e unita. Non abbiamo paura di nessuno”

TORINO – Il protagonista assoluto del Camp Nou, Cristiano Ronaldo, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la vittoria e per la doppietta segnata, attraverso il suo account Instagram, dove ha postato una foto con l’intera squadra al termine del match. Sotto all’immagine, il messaggio che suona la carica in tutto l’ambiente bianconero: “Sempre bello tornare in Spagna e in Catalunya. Sempre difficile giocare al Camp Nou contro una delle migliori squadre che abbia mai affrontato. Oggi eravamo una squadra di campioni. Una famiglia vera. Forte e unita. Giocando così non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione. Andiamo Juve. Fino alla fine”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<