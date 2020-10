Ronaldo scatenato con la maglia bianconera su Instagram: “Andiamo ragazzi, in bocca al lupo e forza Juve!”

TORINO – Con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Cristiano Ronaldo ha voluto mandare un video di incoraggiamento ai suoi compagni di squadra in vista della sfida contro il Barcellona di stasera. Nel breve video CR7 corre con la maglia bianconera sul tapis roulant, scende facendo una piroetta con la sua tipica esultanza ed esclama: “Andiamo ragazzi, in bocca al lupo per stasera. Sempre forza Juve”. Ennesimo gesto del portoghese volto a testimoniare quanto sia in forma nonostante la sua positività al coronavirus.