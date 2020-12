Ronaldo re di Instagram: 43 milioni di fatturato dai suoi post

TORINO- Il Corriere della Sera ha analizzato i guadagni percepiti da Cristiano Ronaldo grazie al suo profilo Instagram, dimostrando che il fenomeno bianconero è una vera e propria macchina da soldi. Da quando è diventato il personaggio più seguito sul social, ogni suo post, in media, porta infatti un guadagno di 800.000 euro, con un fatturato annuale di 43 milioni di euro netti. Ben 12 in più dell’ingaggio stagionale percepito da quando è sbarcato alla Juventus (31 milioni). E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA