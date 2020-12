Ronaldo protagonista nei videogiochi: dal 19 Dicembre sarà un cacciatore di taglie su Free Fire

TORINO- Cristiano Ronaldo protagonista non solo sul campo, ma anche nel mondo dei videogiochi. Ormai da tempo simbolo di Pes e FIFA, il fenomeno portoghese sbarcherà anche sul videogame per cellulare Free Fire, dove interpreterà Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una città futuristica e che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada facendo vittime nell’universo di Garena. Il nuovo eroe, come confermato dagli sviluppatori, verrà introdotto il prossimo 19 dicembre: “Questa è una collaborazione davvero importante per Free Fire. Cristiano Ronaldo è un modello per molti di noi, ed essere in grado di collaborare con lui e presentarlo a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo è davvero emozionante”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<