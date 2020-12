Ronaldo : “Per me è un privilegio affrontare Messi”

TORINO – Il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di un emittente portoghese, al termine del match contro il Barcellona, dove ha parlato anche di Leo Messi.

“Io e Messi abbiamo condiviso gli ultimi 12-13-14 anni della nostra vita, è sempre bellissimo affrontarlo, è ovvio che poi la gente parli della rivalità che torna quando noi ci affrontiamo, ma per me è solo un grande privilegio, l’ho affrontato con la maglia dello United, del Real Madrid e ora con la Juventus. Per quanto mi riguarda, sono felice dei miei gol e per me ovviamente è sempre la fonte di gioia più grande riuscire a segnare, magari anche quando segno contro la squadra in cui gioca lui”.