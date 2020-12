Ronaldo, passano gli anni ma la velocità è sempre la stessa. E la telecamera non riesce a stargli dietro…

TORINO- Tra le caratteristiche per cui Cristiano Ronaldo è risconosciuto come uno dei migliori calciatori al mondo c’è sicuramente la velocità. Negli anni, Cr7, ci ha abituato a diverse progressioni degne di un centometrista e, con il passare degli anni, questa caratteristica non si è affievolita. Come si può vedere in uno degli ultimi tweet dell’UEFA, nella seduta di rifinitura in casa Juve di questa mattina il numero 7 portoghese andava talmente veloce che la telecamera faticava a seguirlo. In più occasioni, infatti, si può notare come Ronaldo esca fuori dallo schermo: