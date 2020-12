Ronaldo non si ferma qui: “Testa ai 100 gol con la Juve”

TORINO- Con una doppietta al Genoa, Cristiano Ronaldo ha festeggiato nel migliore dei modi le sue 100 presenze ufficiali con la Juventus. Ma il portoghese, come scritto sui social, non ha intenzione di fermarsi: “Quale via migliore per celebrare le mie 100 presenze per la Juventus, che segnare una doppietta per la squadra? Sono veramente orgoglioso di aver raggiunto questo numero con la maglia della Vecchia Signora, ma indovinate: la mia testa è già impostata sul raggiungere i 100 gol per la Juve, così come tutti i titoli a fine stagione! Andiamo, ragazzi! Fino Alla Fine!”: