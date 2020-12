Ronaldo-Morata, sempre più feeling: l’esultanza di Cr7 al gol dello spagnolo

TORINO- Prestazione convincente della Juventus che, dopo l’1-1 casalingo di mercoledì con l’Atalanta, ha travolto con un rotondo 4-0 il Parma allo stadio “Ennio Tardini”. A segno i soliti Cristiano Ronaldo e Morata, che aumentano il divario tra le due compagini dopo l’iniziale rete dell’ex di Kulusevski. Da sottolineare proprio la grande intesa tra il fenomeno portoghese e il numero 9 spagnolo che, oltre a cercarsi sul campo (splendido l’assist dell’ex Atletico per il primo gol di Cr7), si sostengono anche fuori dal terreno di gioco. Sui social, infatti, sta diventando virale l’esultanza del numero 7 alle rete del 4-0 messa a segno proprio dal compagno di reparto. Sostituito a 10 minuti dalla fine e accomodatosi in panchina, Cristiano ha continuato a seguire l’evolversi del match con grande interesse, esplodendo nel suo classico grido “SIUM” dopo il gol di Morata, a dimostrazione di un feeling che, giornata dopo giornata, continua a crescere: >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<