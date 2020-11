TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo contro la Lazio, sarebbe già alle spalle per Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus, questa mattina, si è regolarmente allenato con il resto dei compagni di Nazionale sul campo della Cidade do Futebol, per preparare la sfida contro Andorra.