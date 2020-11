TORINO- Come riferito da Sky Sport, Andrea Pirlo non convocherà Cristiano Ronaldo per la trasferta di domani a Benevento. Il turno di riposo per il fenomeno portoghese in vista dei prossimi match, allo stesso tempo, è un’ottima chance per Paulo Dybala per rilanciarsi. L’argentino, che dovrebbe far coppia in avanti con Morata, ha fin qui reso sotto le aspettative e deve necessariamente dare una svolta a questo momento no.