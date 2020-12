Ronaldo finisce nell’All Time 11 di France Football: “Orgoglioso di essere tra giocatori cosi straordinari”

TORINO – Quella di oggi è stata una giornata particolare per il fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo, finito nell’All Time 11 di sempre, votati da France Football. Il fenomeno di Funchal ha infatti manifestato il suo entusiasmo attraverso un post sul suo account Instagram. Sotto alla foto che lo immortala con l’ultimo Pallone d’Oro vinto a Parigi, CR7 scrive: “Sono molto onorato di far parte dell’All Time 11 di France Football. Che fantastica Dream Team… Meritano tutti il mio rispetto e la mia ammirazione e sono ovviamente orgoglioso di essere tra giocatori così straordinari. Grazie. Grazie!”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<