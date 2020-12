Ronaldo festeggia sui social: “Oltre 21 milioni di voti, non potrei essere più felice”

TORINO – Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, oggi ha ricevuto il premio come “miglior giocatore del 21esimo secolo” ai Globe Soccer Awards a Dubai. Il portoghese ha ringraziato così tutti i supporters che lo hanno portato alla vittoria sul proprio profilo ufficiale Instagram. Queste le parole del numero 7 bianconero: “Non potrei essere più felice per il premio di questa sera! Sono quasi al mio ventesimo anno di carriera calcistica, il Globe Soccer Player of the Century è un riconoscimento che prendo con tanta gioia e orgoglio. Una volta ancora, gran serata di gala a Dubai in un posto meraviglioso come il Burj Khalifa.

Poi le congratulazioni a tutti i giocatori premiati tra cui anche il suo agente, Jorge Mendes, che ha vinto il premio come miglior agente del 21esimo secolo: “Congratulazioni a Robert Lewandowski per il premio di Giocatore dell’Anno, ad Hans Flick come Miglior Allenatore dell’Anno e Pep Guardiola come Miglior tecnico del Secolo. Poi Casillas e Piqué per i loro premi alla Carriera. Per ultimo, ma non ultimo, congratulazioni al mio amico Jorge Mendes per il premio di Agente del Secolo. Infine, devo ringraziare ancora la Royal Family di Dubai per il rispetto, l’amicizia, l’ospitalità che ricevo sempre nella meravigliosa Dubai. A tutti i fan che hanno votato per me in tutto il mondo, oltre 21 milioni”.

Ennesimo riconoscimento per Cristiano Ronaldo, dunque, che si conferma l'atleta migliore al mondo per passione e dedizione lavorando ogni giorno per mantenere al top la sua forma fisica e per essere il migliore di sempre, ma forse già lo è. Di seguito riportiamo il post su Instagram che ritrae il campione della Juventus con in mano il gigantesco premio dei Globe Soccer Awards.