Ronaldo festeggia il “Golden Foot Award”: “Felice di questo premio, grazie a chi mi ha votato”

TORINO- Dopo la doppietta al Parma, Cristiano Ronaldo ha ricevuto quest’oggi un’altra grande notizia. Il fenomeno portoghese ha infatti vinto il Golden Foot Award, riconoscimento che premia quel calciatore distintosi per risultati sportivi, sia a livello individuale che di squadra, e per personalità. In attesa della cerimonia ufficiale, che si svolgerà il prossimo 28 di Dicembre, il fuoriclasse bianconero, con un post sui social, ha espresso tutta la propria soddisfazione per aver raggiunto questo ennesimo traguardo della sua gloriosa carriera: “Sono onorato di vincere il @goldenfootofficial e di essere immortalato sulla Champion Promenade di Monaco, insieme ad alcune delle più grandi leggende del calcio di tutti i tempi! Sono davvero onorato e voglio ringraziare i fan di tutto il mondo per aver votato per me #goldenfoot2020″: