Ronaldo festeggia ancora i 750 gol: “Grazie alla squadra e al presidente Agnelli”

TORINO- Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare la squadra, ma soprattutto il presidente Agnelli, dopo aver raggiunto il traguardo dei 750 gol in carriera: “Il Presidente Agnelli che rappresenta questo fantastico club in questo momento storico della mia carriera. Un ringraziamento speciale alla squadra che ho alle spalle: non ce la farei senza il vostro aiuto, ragazzi. Andiamo tutti uniti verso i nostri grandi obiettivi di questa stagione! Fino Alla Fine”: