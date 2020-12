TORINO- Cristiano Ronaldo, nonostante i 35 anni suonati, non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a macinare record su record. Il fenomeno portoghese, al 57′ minuto della partita contro la Dinamo Kiev, ha trovato il suo secondo gol stagionale in Europa (decimo in stagione), portando così il suo score in carriera a 750 reti tra club e Nazionali. Davanti a lui, ora, ci sono solamente i brasiliani Pelè e Romario e il ceco Bican.