Ronaldo eguaglia Dybala: ecco il record che li accomuna

TORINO- Anche contro la Lazio, Cristiano Ronaldo ha fatto finire il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Il gol non è bastato alla Juve per portare a casa i tre punti, ma è servito a Cr7 per eguagliare un nuovo record. Come riportato da OptaPaolo, il numero 7 è andato a segno in tutte le prime quattro giornate giocate in questo campionato, eguagliando così Paulo Dybala. L’argentino, prima di oggi, era l’unico ad aver raggiunto questo traguardo, grazie all’ottima partenza nell’annata 2017/18.