Ronaldo e Lapo lanciano sui social la loro linea di occhiali da sole

TORINO- Nella vita di Cristiano Ronaldo non c’è solo il calcio. Strano a dirsi ma, negli anni, il portoghese si è cimentato anche in altri campi, dalle catene di alberghi fino ad arrivare alla clinica per il trapianto di capelli. L’ultimo tweet di Lapo Elkann sui social, mostra come il cugino del presidente Agnelli e Cr7 abbiano deciso di lanciare una nuova linea di occhiali da sole. Nel video, il numero 7 della Juventus prova vari modelli grazie ad un filtro creato appositamente, facendosi poi scappare un sorriso all’arrivo di un modello in bianco e nero: