TORINO- OptaPaolo riporta l’ennesimo dato che certifica l’importanza di Cristiano Ronaldo per la Juventus. Il fenomeno portoghese, decisivo anche sabato sera contro il Cagliari, ha infatti realizzato 29 dei 59 gol totali del club bianconero nel 2020. Parlando in percentuali, Cr7 è entrato nel tabellino dei marcatori nel 49% dei casi, cifra inavvicinabile per qualsiasi altro giocatore che ha giocato nelle ultime due annate.