Ronaldo e Bonansea nella World 11 Fifa E Fifpro

TORINO – Un’annata da protagonisti, con gol e trofei a tinte bianconere e, in coda al 2020, anche uno splendido riconoscimento personale: Cristiano Ronaldo e Barbara Bonansea sono stati premiati al The Best FIFA Football Awards 2020. CR7 è stato inserito nella FIFA FIFPro Men’s World 11 tra gli attaccanti, Bonansea nella FIFA FIFPro Women’s World 11 tra le centrocampiste.

Per Cristiano Ronaldo il 2020 è stato l’anno del secondo scudetto in bianconero e di una serie di altri record infranti sia con la Juventus, con cui ha festeggiato anche le 100 presenze continuando a segnare a raffica, che con il Portogallo, con cui è diventato il primo calciatore europeo a raggiungere e superare il traguardo dei 100 gol in nazionale.

Barbara Bonansea ha festeggiato il terzo scudetto con le Juventus Women in altrettante partecipazioni alla Serie A Femminile, determinante con le sue qualità sia in bianconero che con la maglia dell’Italia.

Per entrambi, collegati alla cerimonia di premiazione, tenutasi in diretta live streaming, dall'Allianz Stadium, il riconoscimento di un'annata vissuta ai massimi livelli, proiettati già verso i prossimi obiettivi.